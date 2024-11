Liberoquotidiano.it - Cop29: Meloni, 'lavoriamo per nuova diplomazia energetica'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "per una, per moltiplicare le opportunità di cooperazione tra il Nord e il Sud del mondo. I nostri destini sono interconnessi e dalle connessioni energetiche possiamo trarre grandi opportunità. Questo è il motivo per cui il nesso clima-energia è uno dei pilastri del nostro Piano Mattei per l'Africa, la strategia di cooperazione 'peer-to-peer' che l'Italia sta perseguendo, e mi fa molto piacere vedere l'Azerbaigian come Presidente dellaha valorizzato come parte dell'Iniziativa Climate for Peace". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alladi Baku. "Sotto la Presidenza italiana - ha ricordato - il G7 ha promosso iniziative nuove e concrete, quali: Energy for Growth in Africa, per sviluppare infrastrutture per la produzione e distribuzione di energia verde e l'Adaptation Accelerator Hub, per sostenere le nazioni più vulnerabili del mondo nei loro sforzi di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico".