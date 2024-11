Formiche.net - Verso una nuova frontiera nella guerra spaziale? L’appello di Stone

“Come definito da Robert Leonhard nel suo libro ‘L’arte della manovra’, la ‘di manovra’ è ‘il mezzo per sconfiggere. il nemico’. L’obiettivo è raggiungere la vittoria, non il mantenimento della competizione. Per ottenere questa vittoria è necessaria un’aggressività che, nell’attuale politica e strategiadel Dipartimento della Difesa, è considerata irresponsabile. Come afferma Leonhard, ‘ladi manovra è, per dirla semplicemente, un calcio nell’inguine, un pugno nell’occhio, una pugnalata alla schiena. È rapida, violenta per un momento e ingiusta. È decisiva, persino preventiva, a spese del protocollo e della postura’. Per usare i termini militari cinesi nel loro documento strategico, La scienza della strategia, questo tipo di attacco dovrebbe essere ‘rapido e distruttivo’.