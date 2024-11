Gaeta.it - Sorrento si illumina d’inverno: il festival natalizio offre oltre 100 eventi tra cultura, musica e gastronomia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a dare il benvenuto alla sedicesima edizione di M’illumino, unche trasforma la città in un luogo incantato durante il periodo. Dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025, il cartellone include più di 100che spaziano tra teatro,ed espressioni folkloristiche. Questa manifestazione è pensata per attrarre famiglie, residenti e turisti, creando un’atmosfera festosa per tutti.Inaugurazione e festeggiamenti nella piazzaLa cerimonia di apertura delavrà luogo il 23 novembre, a partire dalle ore 18, con l’accensione del grande albero di Natale in piazza Tasso. Questo evento darà il via alle celebrazioni e vedrà adornamenti luminosi che riempiranno di colore il centro storico e le frazioni di