Gaeta.it - Iniziative per la vaccinazione nel Lazio: tre azioni chiave per coinvolgere le fasce vulnerabili

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel, è attualmente in corso una campagna mirata a migliorare l’accesso allaper le persone fragili e scettiche. Giuseppe Quintavalle, Commissario straordinario dell’Asl Roma 1, ha illustrato tali strategie durante il convegno “Health Innovation Show 2024,” in una tavola rotonda dedicata a prevenzione e vaccini. Organizzato dalla Fondazione Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica in sinergia con Altems, Ceis e Innovazione&Salute Roma3, l’evento ha ricevuto anche sostegno da grandi nomi del settore farmaceutico, come Sanofi e Gilead.Un approccio informatico per comprendere i bisogni della poponeIl primo passo intrapreso dall’Asl Roma 1 consiste nella creazione di una piattaforma informatica destinata a studiare il fenomeno della