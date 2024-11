Anteprima24.it - Benevento protagonista su Italia1: ‘Sfida Impossibile’ in onda da sabato 23 novembre

Tempo di lettura: < 1 minutoAndrà ina partire da23, alle 14:40 su, il nuovo programma “Sfida Impossibile“. Il format, che catturerà l’attenzione degli appassionati di sport e non solo, avrà comedella prima puntata la nota schermista Valentina Vezzali, in città lo scorso ottobre per le riprese in Villa Comunale.Il format si articolerà in sei puntate, trasmesse fino alla fine di dicembre, e vedrà la partecipazione di sei grandi nomi dello sport italiano. Oltre alla Vezzali, nel cast l’ex pugile Clemente Russo, l’ex campione del mondo di pallanuoto Amauris Perez, l’ex azzurro di rugby Andrea Lo Cicero, la vincitrice del Roland Garros di tennis nel 2010 Francesca Schiavone e il judoka pluricampione italiano Marco Maddaloni. Nel programma anche due sanniti: Fioravante Bosco, nel ruolo di giudice, e Luigi Grassi, come coach.