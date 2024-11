Lanazione.it - Presentato il catalogo fotografico de La bottega dell’arte

Arezzo, 11 novembre 2024 – Lo scorso sabato, presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Niccolini, alla presenza del Sindaco Filippo Vagnoli e delle Assessore Vittoria Valentini e Francesca Nassini, è statoilde La, un progetto di inclusione attivato per due anni consecutivi presso l’Isis Fermi di Bibbiena grazie alla volontà degli insegnanti di sostegno rappresentati da Elisa Bartolini e Simona Bernacchi per offrire ai loro studenti con maggiori difficoltà, uno spazio aperto di espressività, di creatività e di inclusione attiva. Il Dirigente Maurizio Librizzi ha parlato alla platea di un progetto “innovativo che ha dato tante soddisfazioni alla scuola e soprattutto grandi opportunità a 15 studenti con disabilità. Per fare questi progetti così complessi è necessario un grande lavoro e la volontà di non fermarsi davanti alle enormi difficoltà che si incontrano.