Panini ripieni di crema spalmabile alla nocciola | li prepari senza impastare in pochissimi minuti

di: liinLa ricetta di oggi è un’altra delle mie monellate in cucina. qui non ci sono figli che tengano e neppure nipotini, sono proprio io e la mia golosità! Questa ricetta è ottima per quegli attacchi improvvisi di gola dove non c’è tempo per lunghe preparazioni.Come l’ho fatta? Con le mie amatissime paste pronte, oggi ancora una volta è toccato all’impasto pronto per pizze.Nella versione che vi mostro oggi uso lama molte volte uso anche diversi tipi di cioccolatini, i mei preferiti sono quelli al pistacchio, non sottovalutate questa seconda versione è davvero deliziosa!Ma bando alle chiacchiere vi lascio agli ingredienti ericetta. Rimbocchiamoci le maniche e pasticciamo!di: liine sono buonissimi!1 rotolo di pasta pizza già pronta12 cucchiaini diun pochino di latte per spennellarezucchero di canna e zucchero a velo per guarnireProcedimento:Srotoliamo la pasta pronta per pizza e con una rotella dividiamola in sei quadrotti.