Amica.it - Mtv Ema’s: da Taylor Swift ad Annalisa, la musica è donna

Un’edizione in rosa quella degli Mtv European Music Awards andata in scena alla Co-Op Live Arena di Manchester. A sbancare agli Ema’s sono le donne: in primis, che si è aggiudicata i premi come Best Artist, Best US Act, Best Live Act e Best Video per Fortnight (con Post Malone). GUARDA LE FOTOa Milano: ecco i suoi stilisti italiani preferiti Agli Mtv Ema’s trionfano le donneha sbaragliato la concorrenza vincendo il Best Italian Act: con lei in lizza c’erano anche Angelina Mango, Mahmood, Ghali e i The Kolors. La cantante savonese, 39 anni, ha ringraziato i fan sui social: «Sono felicissima e dico “abbiamo vinto” perché l’abbiamo fatto insieme. Grazie di avermi votato, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre.