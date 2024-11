Gaeta.it - Maltempo in Sicilia: allerta rossa e misure straordinarie fino al 12 novembre

Facebook WhatsAppTwitter Le condizioni atmosferiche avverse stanno creando preoccupazione nel Sud Italia, in particolare in, dove la Protezione Civile ha emesso un avviso di. Questo avviso rimarrà in vigorealla mezzanotte di martedì 12. Si tratta di una situazione di criticità massima, con un’elevata vulnerabilità a rischio idrogeologico e idraulico che coinvolge diverse aree, in particolare la provincia di Catania.Situazione meteorologica e rischi previstiL’segnalata dalla Protezione Civile indica possibili eventi meteorologici estremi, tra cui intense piogge e forti venti. Queste condizioni potrebbero portare a frane e allagamenti, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture. La previsione non si limita allaorientale, che è l’epicentro dell’emergenza, ma si estende, seppur con livelli diinferiori, ad altre regioni come la Calabria e la Sardegna, dove vigono avvisi rispettivamente diarancione e gialla.