Giallo sulla morte di Lia Ferrarini l’ultima figlia del re dei prosciutti | fatale caduta dal trattore nessun testimone dell’incidente

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Una delle famiglie più note in Italia, i, è stata funestata da una terribile notizia: ladi Lianel pomeriggio dello scorso venerdì 8 novembre in un incidente che si è verificato nella tenuta di Botteghe di Albinea, a Reggio Emilia. Lia, 56 anni, era la più giovane dei 5 figli di Lauro, titolare dell’omonima azienda produttrice di.L’incidente di Liatinto diSecondo la prima ricostruzione la donna stava lavorando ad un piccolo macchinario agricolo che serve per accudire gli animali da stalla, quando sarebbesu un lastrone di cemento battendo violentemente la testa. Dopo l’allarme sono interventi i soccorritori, che però non hanno potuto fare nulla per la donna che nellaavrebbe riportato un trauma cranico.