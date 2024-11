Bergamonews.it - Furto alla Colombi Racing Team: rubata una storica Lancia Delta da rally

Mapello. Per gli appassionati di, laGr.A 16v è una vettura leggendaria: per questo, data la particolarità dell’auto, non è da escludere che ilavvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre a Mapello possa essere stato eseguito su commissione.Nel mirino dei malviventi è finito il, dal cui piazzale in via delle Muradelle è stata asportata anche una Subaru Impreza del 1997.Colpo grosso, quindi, perché il valore della sola, che ha all’attivo anche diverse vittorie in, si aggira attorno ai 200.000 euro: nonostante in questo momento fosse fuori uso a causa di un guasto, i ladri non hanno esitato, segnale di come probabilmente avessero ben in mente l’obiettivo della loro spedizione.Il titolare dellaha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri di Ponte San Pietro, facendo poi appello ad amici e appassionati nella speranza che qualcuno possa aver visto qualcosa o colto informazioni utili al ritrovamento delle due auto, dal grande valore economico ma anche affettivo.