Sport.quotidiano.net - Filippo Ganna: "Sport e tecnologia sempre più uniti. Futuro? Più strada che pista"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Roma, 11 novembre 2024 - Loe la, un legamepiù forte: se poi a ribadire l'assioma è il detentore del record dell'ora, allora il concetto assume ancora più valore. I dettagli Il piemontese è stato intercettato dai microfoni dell'Adnkronos a margine dell'inaugurazione del 162esimo anno accademico del Politecnico di Milano: l'occasione migliore per sottolineare un vincolopiù stretto. "Credo che ultimamente lafaccia parte quasi più dell'80% di ciò che invece produce la sola performance fisica. Il materiale utilizzato, i componenti e lo studio che ci sono dietro fanno parte di un percorso che prosegue da anni. In questo periodo si cerca di andarepiù all'estremo e di andarepiù a caccia dell'innovazione e della ricerca: lo vedo nel mio- continua- ma penso che ciò sia importante in ogni disciplina, per le performance ma anche per la sicurezza degli atleti".