Thesocialpost.it - Russia prepara attacco dalla regione di Kursk: 50mila soldati, inclusi militari nordcoreani

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Secondo fonti americane e ucraine riportate dal New York Times, laavrebbe schierato circanelladi, vicino al confine con l’Ucraina. Questo contingente include anche un numero imprecisato di, che si starebbero addestrando per operazioni di artiglieria e manovre di fanteria. Le fonti suggeriscono che unsarebbe imminente, con azioni offensive previste per i prossimi giorni.Leggi anche: Donald Tusk: “Mi aspetto a breve un cessate il fuoco in Ucraina”Gli osservatori rilevano che isono stati suddivisi in due unità principali: una con funzioni die un’altra destinata al supporto. Secondo gli esperti, questo dispiegamento congiunto suggerirebbe l’intenzione delladi aumentare la pressione sul fronte ucraino in risposta alle recenti avanzate di Kiev.