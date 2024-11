Ilrestodelcarlino.it - Maltempo: un milione di euro dalla Provincia

Laanticipa le risorse per pianificare i lavori necessari a riaprire il più rapidamente possibile la Sp 108 in prossimità del ponte del Pianello tra Castelnovo Monti e Villa Minozzo, interrotta per una frana durante l’ondata diche ha investito l’Emilia-Romagna tra il 19 e il 20 ottobre scorso, e la Sp 40 tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco di Sotto, chiusa a seguito esondazione del Crostolo. Le risorse necessaria per questi due interventi, circa undi, verranno anticipate con un apposito assestamento di bilancio che sarà sottoposto all’approvazione del Consigliole fissato il 28 novembre. "È una decisione che abbiamo preso, con senso di grande responsabilità e di vicinanza alle comunità colpite – afferma il presidente dellaGiorgio Zanni – nella speranza ovviamente che tali interventi vengano poi finanziati con le risorse nazionali stanziate in seguito allo stato di emergenza deliberato dal Governo".