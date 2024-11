Liberoquotidiano.it - "Ecco perché ci difendiamo dalla politica": scontro governo-Anm? Santalucia getta la maschera

"Temo che possa innescarsi di nuovo una polemica che non giova a nessuno, spero ciò che è stato scritto nei provvedimenti già emessi possa essere letto e compreso. Si può dissentire o meno, la parola la dirà la Corte di Cassazione e la parola finale la dirà la Corte di giustizia, ma non c'è nessuna volontà di politicizzazione, di innescare unofazioso con le forze politiche". Ad affermarlo è il presidente dell'Giuseppe, a margine del convegno per i 60 anni di Md, sottolineando che "il merito delle decisioni è sempre criticabile, ma una cosa è la critica, un'altra è la rappresentazione di un potere come un potere che esonda, invade, quindi diventa arbitrario e in qualche modo eversivo, tutto ciò è inaccettabile". A questo punto peròlascia intendere che la posizione "difensiva" da parte della magistratura è figlia delle tensioni, a suo dire, con l'esecutivo.