Anteprima24.it - Caserta, Forza Italia perde pezzi: Aspromonte lascia gli azzurri e torna alla Lega

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consigliere comunale diDonatoil partito die ufficializza il suo ritorno nella. “Sono felice di riprendere un cammino – peraltro mai interrotto – che ho iniziato da pioniere e con impegno quotidiano. La mia adesione a– spiega– era volta adrgare il centrodestra, garantendo una presenza in Consiglio comunale che mancava. Purtroppo in questi mesi mi sono ritrovato spesso solo. Quando si è trattato di combattere battaglie di opposizione all’Amministrazione comunale, come a quella provinciale, l’unica forma di condivisione sempre trovata è stata con il gruppo della. Ritengo che la politica sia condivisione, serietà, trasparenza e anche amicizia. Nel 2021 ci siamo ripromessi di cambiare il volto di questa Città, ancheluce delle decisioni scellerate prese negli anni addietro.