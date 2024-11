Barcellona | nuovo infortunio per De Jong si ferma contro il Real Sociedad

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Frenkie Deha dovuto abbandonare il campo nel corso della partita tra. Al minuto 25 il centrocampista olandese si è fatto male alla caviglia nel corso di un corpo a corpo,ndosi e poi rientrando in campo qualche attimo dopo. Hansi Flick non ha però sottovalutato la situazione, mandando Dani Olmo al riscaldamento. Deha completato il primo tempo, anche se non nella miglior condizione possibile, tanto da rientrare nel tunnel degli spogliatoi zoppicando vistosamente e vivere il resto dell’indalla panchina. Una pessima notizia per il calciatore, che meno di un mese fa era tornato in campo dopo il gravealla caviglia subito lo scorso anno nel corso della partitala Stella Rossa. L’entità dell’e il tempo di recupero verranno chiariti nei prossimi giorni, dopo i dovuti esami.