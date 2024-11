Vela Campionato Invernale d’Altura di Roma | il 10 novembre la seconda giornata di regate

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Fiumicino – Dopo fine settimana con condizioni meteo ideali ha caratterizzato la primadeldi, domani si torna a regatare con condizioni meteo che sembrano preannunciare un’altraideale per i praticanti dello sport velico. L’evento, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino, in collaborazione con Porto turistico di, Nautilus, CS Yacht Club e Tecnomar, vede la partecipazione di 80 imbarcazioni: circa 450 velisti che si sfidano nelle acque antistanti il Porto turistico di, per aggiudicarsi la vittoria di questa 44ma edizione delpiù partecipato d’Italia.La primaha dato ragione a Foxy Lady, l’imbarcazione di Pino e Marco Raselli, che si è aggiudicata la vittoria in tempo reale e la vetta della classifica in IRC e in ORC nella categoria Regata.