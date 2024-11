Lanazione.it - ‘Regioni d’Europa’rianima la piazza. Cucina internazionale e tanto altro

PISA Finalmente, dopo alcuni momenti difficili,Vittorio Emanuele II riprende vita, ad animarla in questo week-end saranno le prelibatezze culinarie ed i prodotti artigianali proposti dagli espositori che hanno deciso di aderire all’iniziativa “Regioni d’Europa“. L’evento, organizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa, rappresenta un’importante occasione di crescita per la città in quanto si tratta della più grande mostra-mercato d’Europa. Saranno infatti 70 i banchi pronti ad accogliere i cittadini ed i turisti con i loro prodotti variegati, dall’abbigliamento all’arredamento, fino ovviamente al cibo, le birre artigianali e. Fino a domenica, dalle 9 a mezzanotte,Vittorio Emauele II ospiterà un evento capace di far viaggiare i presenti in varie parti non solo dell’Europa ma di tutto il mondo, profumi spezie etrasformeranno lain un centro multiculturale, dove scoprire nuovi prodotti e sapori.