Promozione / Il Moie Vallesina cade a Pesaro, 2-0 per il Villa San Martino

Due gol nella ripresa, il primo su rigore, e l’espulsione di Pandolfi Matteo, hanno scritto una sconfitta che ricaccia la formazione di Rossi nella medio bassa classifica, 9 novembre 2024 – Tre punti d’oro per ilSana fronte di una partita giocata con grinta e determinazione.Ospiti che tengono abbastanza bene il gioco nel primo tempo ma cedono alla distanza quando restano anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Pandolfi Matteo.Inizio primo tempo e occasione al 7? per Nardone ma Azzolini neutralizza. Diverse le azioni offensive dei locali ma le più pericolose al 37? con Tatò Fr. che arriva in ritardo su traversone di Fabbri e al 42? con Righi. Nel secondo tempo non cambia il copione con i rossoverdi sempre pericolosi e al 11? vanno in vantaggio su rigore battuto da Mancini per atterramento in area di Bartomioli.