Livorno Half Marathon 2024 | nuovo percorso tra centro storico e viali a mare

traal via, tutto pronto per la settima edizione di scena domenica 10 novembre. La competizione più attesa della stagione podistica livornese. Benetti, erede della ‘Maratona città di’ organizzata da Asdcon Comune die Uisp, il patrocinio del Coni.Collaborazione, supporto e presenza della Polizia Municipale, dell’Accademia Navale, della Brigata Folgore, della Questura, della Guardia di Finanza e di tutte le altre forze dell’ordine, del Radio Club Fides e di tutte le associazioni della Protezione civile, di Svs, Misericordia, Croce Rossa e degli studenti del Liceo Enriques.Per la, con partenza alle ore 9 da via dei Pensieri (cancelli curva sud dello stadio), è stato scelto uncittadino, sempre di 21,097 km, che attraversa ile i, e che anche quest’anno prevede l’attraversamento dell’Accademia Navale con gli atleti accompagnati dalle note della Fanfara e del cantiere Benetti.