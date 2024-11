Ilgiorno.it - Targa regionale a Asia Prenzato campionessa nei mille metri

Un prestigioso riconoscimento per la giovane atleta di Ripalta Cremasca, ricevuta e omaggiata per i suoi meriti sportivi nella sede della regione Lombardia dal presidente Attilio Fontana, in compagnia dei consiglieri regionali cremonesi Matteo Piloni, Riccardo Vitari e Marcello Ventura. La giovane sportiva ripaltese (2009) è stata accompagnata dai genitori e dal fratello Alex e da alcuni rappresentanti dell’amministrazione del comune di Ripalta Cremasca: il sindaco Aries Bonazza, l’assessore allo sport Roberta Fusar Bassini, il consigliere di minoranza Giorgio Marchetti, il rappresentante dell’Avis cittadina Antonio Vigani e alcuni allenatori che la seguono nei suoi allenamenti quotidiani, tra cui il coach Marcello De Bernardis.è tesserata Fidal nell’Atletica Estrada e partecipa al Progetto atletica cremasca.