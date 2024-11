Liberoquotidiano.it - Dellorto: "I carburatori sportivi ci hanno portato in cima al mondo"

La storia di una famiglia che, da tre generazioni, alimenta le emozioni degli appassionati e non, di motori., azienda brianzola, è una delle protagoniste all'81esima edizione di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, in programma a Fiera Milano Rho fino a domenica. Nata nel 1933 come realtà puramente meccanica, si è poi evoluta nella meccatronica, per essere, ad oggi, una realtà fortemente orientata sull'elettronica. «Dalla nostra alta specializzazione neiabbiamo poi ampliato la gamma di prodotti studiando e realizzando corpi farfallati, sistemi a iniezione e centraline elettroniche, fino ai più recenti progetti sull'elettrificazione. Un patrimonio genetico in evoluzione e che si arricchisce di elementi fondanti e che soprattutto non lascia indietro nessuno», spiega a Libero Andrea Dell'Orto, vicepresidente della società.