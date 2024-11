Torta cioccolatino | umida e fondente scioglievole e golosa

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

Laè un dolce umido e, con un cuore tenero che si sciogli in bocca.Per realizzarla occorre un solo unico impasto che in cottura si stratifica in maniera perfetta.Non contiene farina, ma fecola di patate, è quindi perfetta anche per chi soffre di celiachia.Una volta pronta, sarebbe preferibile lasciarla riposare per un giorno a temperatura ambiente e consumarla l’indomani, perché è ancora più deliziosa, ma se non sappiamo resistere alla tentazione, attendiamo almeno qualche ora in modo da permettere ai sapori di intensificarsi, raffreddandosi.Sotto la campana di vetro, si conserva perfettamente per 3 giorni, ma se vogliamo prolungarne la durata, meglio riporla in frigorifero. Potremo consumarla per 5 giorni consecutivi, ma ricordiamoci di estrarla almeno mezz’ora prima di servirla.