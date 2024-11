Lettera43.it - SpaceX prepara il sesto lancio di Starship per il 18 novembre

Dopo aver festeggiato il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Elon Musk è tornato con la suaa concentrarsi sui test aerospaziali, annunciando un nuovodella navicetta, che aiuterà gli astronauti della Nasa a raggiungere la Luna nel 2026. L'azienda con sede in Texas, a Boca Chica, ha programmato la sperimentazione per il 18, ad appena cinque settimane di distanza dalla precedente di ottobre, che si era conclusa con il rientro del booster e il recupero da parte dei due bracci Mechazilla. «Il futuro sarà fantastico», ha postato sul suo profilo X il patron dell'azienda, condividendo un'immagine della navicella.