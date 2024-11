Ilrestodelcarlino.it - Soldi donati nel 2023. Cambia la destinazione

ladi una parte degli oltre 800mila eurodai privati al Comune dopo l’alluvione di maggio. Per quanto riguarda i contributi a sostegno delle aziende agricole, era stato emanato nei mesi scorsi uno specifico bando per gli imprenditori danneggiati dall’ondata di maltempo. Dei 150mila euro disponibili, ne sono stati richiesti e assegnati 77mila euro circa. Gli altri 72mila e passa il Comune ha quindi deciso di destinarli all’integrazione e al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria dei fossi stradali attigui ai terreni in questione. Venendo poi ai contributi a sostegno degli oneri Tari per le famiglie residenti nelle zone alluvionate, essendo intervenute le deliberazioni Arera che hanno previsto un apposito contributo da erogarsi a fronte di specifica richiesta, la somma di circa 33mila euro inizialmente prevista dalla Giunta è stata dirottata sull’annunciata demolizione dell’edificio ex sede scolastica di Spazzate Sassatelli e relativa ricostruzione della sala polivalente.