Rossini in scena il ’Don Giovanni’ | Al centro il tema dell’empatia

"Il Don Giovanni offre tantissimi spunti espressivi e ha una musica sublime". Alfredo Sorichetti, direttore artistico del festival e direttore d’orchestra di quest’opera, parla del capolavoro mozartiano che sarà rappresentato alle 21.15 di dopodomani al, l’appuntamento dà il via alla stagione lirica Civitanova all’opera. "Noi – aggiunge – abbiamo approfittato di quest’opera e del Nabucco (che sarà rappresentato il 25 gennaio) per affrontare illegato alla capacità o incapacità di socializzare. Abbiamo organizzato degli incontri nelle scuole sull’emergenza di essere empatici". La risposta è stata positiva e contraddice l’idea che il belcanto possa essere lontano al mondo giovanile. "In effetti abbiamo riscontrato molto interesse dai ragazzi – sottolinea Sorichetti – per i quali erroneamente si potrebbe pensare che l’opera possa apparire ai loro occhi come un mondo lontano.