Presentazione del brand "Riviera del Gigante": un nuovo volto per il turismo abruzzese

Facebook WhatsAppTwitter Il 8 settembre si svolgerà a Pescara l’evento didelturistico “del”, un’iniziativa che promette di valorizzare la costa teramana e attrarre visitatori. L’evento avrà luogo presso la sede della Regione, in Piazza Unione, alla presenza dei principali attori istituzionali coinvolti nel progetto. Questa iniziativa non rappresenta solo un’opportunità di promozione per il territorio, ma riflette anche un impegno congiunto dei sette comuni coinvolti per arricchire l’offerta turistica nella regione.L’importanza delladelIldel” è frutto dell’impegno dell’ATS “Città della Costa”, un’associazione temporanea costituita per promuovere la bellezza e le attrazioni della costa teramana. Con l’obiettivo di creare sinergie tra i sette comuni coinvolti, ladelsegnerà un passo significativo verso una gestione condivisa delle risorse turistiche.