Play TO Tennis”, musica italiana in campo per celebrare NITTO ATP Finals

Roma, 7 nov. (askanews) – Un’occasione inedita, per guardare la città di Torino da punti di vista differenti e per promuovere le sue bellezze attraverso il connubio trae cultura. Questo il fil rouge di “TO”, progetto video di marketing territoriale finalizzato a raccontare il capoluogo piemontese in occasione della quarta edizione delleATP, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre presso l’Inalpi Arena. Protagonista di questo realizzato dall’agenzia di comunicazione Mate su incarico di Visit Piemonte e Città di Torino, è la. I nomi coinvolti. Lacome filo conduttore di un racconto urbano che promuove l’immagine di Torino.TOha come protagonisti volti noti della scenalee internazionale. Dal torinese d’adozione Jeremiah Fraites della band alternative folk statunitense The Lumineers a Silvia Massarelli, direttrice d’orchestra e prima donna a vincere il prestigioso Grand Prix de direction d’orchestre al Concorso Internazionale di Besançon, da Alex Britti a Nikki, storico speaker di Radio Deejay, passando per i torinesi Willie Peyote, Eugenio in Via di Gioia, Shade, Epoque, fino ad arrivare a Max Casacci, cofondatore dei Subsonica e compositore del brano che fa da colonna sonora al progetto (“100%: ATPbut the bass”) Creatività.