Paura per Samuele Bersani Sono malato | che malattia ha il cantante? La rivelazione lascia senza parole

Nelle ultime oreha fatto un annuncio shock: ilha rivelato di avere una, ma di cosa si tratta?Solo poche ore fa, tramite i social, l’artista ha fatto unache hato tutti i suoi fan. Cosa è successo? Di recenteha scoperto di essere.Cheha?Tramite i socialha raccontato cosa stia succedendo: ilha una, ma quale? Su Instagram ha scritto quanto segue: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”. Ancora, continuando il suo sfogo sullaha aggiunto che, non appena gli sarà possibile, parlerà sicuramente di quello che gli sta succedendo: “Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete.