KEPOWN presentata a HOLLYWOOD all'international Forum ITTV dei produttori di serie tv

Los Angeles. Alla NeueHouse dilunedì 4 novembre c'erano tutti i maggioriditv americani e c'era anche, la casa editrice digitale made in Italy e nata in Friuli Venezia Giulia, che ha portato mille storie nella capitale dello storytelling mondiale. Elisabetta de Dominis, fondatrice di Ad Futuram Memoriam srl che detiene la piattaforma social per scrittori www..com, ha presentato il video “Words become Words” realizzato dal film maker Simone Vrech pere poi ha tenuto un pitch su vision, mission e goal di. Ciò che ha impressionato gli americani è stata l'originalità del messaggio e l'unicità della piattaforma, realizzata da Ikon digital farm, nella quale si possono geolocalizzare le storie nello spazio e nel tempo. <