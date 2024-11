Lanazione.it - In vetta si parla spezzino. Tre squadre al comando

Un trio tuttosta dominando il campionato di serie D femminile. Nelle prime tre giornate Rainbow Volley La Spezia,Volley Colombiera e Volley Santo Stefano Magra hanno centrato tre successi che le hanno catapultate inalla classifica a punteggio pieno. Ad inseguirle la Norrmac Avb a 6 punti. "Per noi è troppo presto - afferma il coach della Rainbow Franco Saccomani - per capire che campionato riusciremo a fare. Tre partite sono ancora poco indicative, anche se l’inizio è stato indubbiamente positivo. Aspettiamo gli scontri diretti per farci un’idea migliore. Quello che è certo è che fa molto piacere vederci tutte e tre in testa perché è la dimostrazione che la tanto bistrattata pallavolo spezzina può fare anche molto bene. Il gruppo è contento e, vincendo, è anche più convinto delle cose che stiamo cercando di fare".