Calciomercato.it - Contattano di nuovo Allegri: ritorno in panchina che spiazza tutti

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Nessuno se lo aspettava, contatti ripresi con Massimilianoe unaimprevista per l’ex allenatore della Juventus: siamo alla svoltaDalla fine della scorsa stagione, è libero sul mercato e ancora in attesa di una opportunità importante. Che dovrebbe arrivare presto, trattandosi di un allenatore di grande carisma ed esperienza, i cui risultati in carriera parlano da soli. I rumours di mercato su Massimilianosono sempre numerosi e non sono di certo mancate le squadre cui l’allenatore livornese è stato accostato.diinche– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Tra le varie eventualità, finora, non se ne è concretizzata nessuna. Al Milan, nonostante le difficoltà, sta tenendo botta Paulo Fonseca. Il Benfica e il Manchester United hanno deciso di virare su altri allenatori.