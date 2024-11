.com - Trump “Mandato senza precedenti, America sarà di nuovo grande”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli Usa ci hanno dato un, unmolto potente”. Così Donald, dopo la vittoria ormai data per acquisita anche se manca l’ufficialità parlando fdal palco di Palm Beach in Florida. “Metteremo l’al primo posto, dobbiamo sistemare le cose e possiamo renderla davveroper tutti i cittadini. Il futuro dell’ancora più, solido e robusto di quanto non sia mai stato”. Dal palco con tutta la famiglia riunita e il suo vice JD Vance, il tycoon sottolinea come il risultato sia dovuto a “un movimento incredibile, inedito, il piùmovimento nella storia. Ora raggiugeremo un altro livello di importanza perchè aiuteremo il Paese a lenire le ferite. Sistemeremo tanti problemi – assicura -. Abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava, abbiamo raggiunto unsuccesso politico.