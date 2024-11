Lettera43.it - Presidenziali Usa, le lacrime dei sostenitori di Kamala Harris: le immagini

Leggi tutto su Lettera43.it

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sembra ormai a un passo. Se da un lato idel tycoon esultano nel quartier generale di Palm Beach, cresce sempre più la delusione in quello della candidata Dem. A Washington, dove ormai si profila la sconfitta, la vicepresidente in carica non parlerà alla nazione prima di domani, in attesa del conteggio definitivo di tutti i voti negli Stati chiave. «Non sentiretestasera (5 novembre, ndr.)», ha detto Cedric Richmond, co-presidente della campagna di, alla Howard University.Usa, la delusione dei supporter dinel quartier generale di Washington La delusione per la sconfitta diin una foto strappata (Getty Images).Idiin preghiera in attesa dei risultati (Getty Images).