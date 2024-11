Let Go | la spiegazione del finale del film svedese su Netflix

Leggi tutto su Cinefilos.it

Let Go: ladeldelsuPrepotentemente in top 10 deipiù visti di, Let Go è la nuova pellicolache sta catturando l’attenzione del pubblico. Ecco perché e soprattutto ecco ladi cosa accade alla fine del. Che Gustav e Stella abbiano divorziato alla fine è del tutto irrilevante. Quello che invece appare importante è quello che succede prima che Stella riveli la sua malattia terminale. Let Go è brutalmente, realisticamente onesto sullo sforzo a lungo termine del matrimonio. Soprattutto nei tempi moderni, i giovani adulti sono portati a credere che il matrimonio riguardi l’amore. Ma non è così. Perché? Perché ci si può amare anche senza sposarsi, tanto per cominciare. La base del matrimonio non è incollata insieme dall’amore.