Quotidiano.net - Il politologo Orsina: “L’Europa è imballata. Trump ne approfitterà”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 6 novembre 2024 – Professor Giovanni, ordinario di storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Luiss di Roma, che impatto avrà la rielezione di Donaldsulla scena europea dove avanzano le nuove destre patriottiche? “Partiamo dal, che è in una condizione pietosa. Il motore franco-tedesco è completamente imballato. La Germania vive una crisi economica, di modello produttivo e politica, con la coalizione di governo (socialisti, verdi, liberali ndr) che di fatto non esiste più. La Francia di Macron ha recuperato in extremis un governo, ma il premier Barnier non sa come condurre in porto la legge di bilancio. In più, tutto il continente arranca in quanto a competitività e innovazione, come evidenziato dal rapporto Draghi, e necessita di investimenti e coordinamento delle politiche di difesa.