Oasport.it - F1, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu lasceranno la Kick Sauber a fine stagione. Saranno sostituiti da Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Leggi tutto su Oasport.it

la: dopo essere stati compagni di squadra per tre anni, il finlandese ed il cinese non hanno ancora raccolto punti nel 2024 dopo 21 Gran Premi: la scuderia ha annunciato che la nuova coppia di piloti sarà composta dal tedescoe dal brasiliano. Dopo la conferma della separazione il finha dichiarato al sito della F1: “Una situazione come questa non è mai facile per nessuno, ma dopo tutte le discussioni positive ed approfondite che abbiamo avuto nelle ultime settimane, ci siamo resi conto che le condizioni per far crescere questo progetto insieme non erano soddisfatte“. Mattia Binotto ha salutato così il finlandese: “La dedizione e l’approccio disono stati inestimabili durante un periodo cruciale della nostra storia e i ricordi di questi anni rimarranno con noi per molto tempo.