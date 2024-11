Ilfattoquotidiano.it - Enna, trovata morta 15enne: si indaga per istigazione al suicidio e revenge porn

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Una ragazza di 15 anni si è tolta la vita con una corda da altalena nella sua casa di campagna a Piazza Armerina, in provincia di. A trovare il corpo è stata la mamma di ritorno dal lavoro, intorno alle 13.30 del 5 novembre: il medico dell’ambulanza ha tentato di rianimarla per oltre mezz’ora, ma i soccorsi sono stati inutili. La procura ha aperto un fascicolo perale, stando alle ricostruzioni dell’agenzia Ansa, si valuta anche la pista del: tra gli studenti della scuola frequentata dalla ragazza gira la voce, raccolta dagli inquirenti, che la giovane sarebbe stata oggetto di video o foto che circolerebbero nelle chat. La Procura diha aperto un fascicolo contro ignoti: un procedimento d’ufficio che consentirà ai magistrati di compiere gli accertamenti sulle cause che avrebbero spinto la studentessa togliersi la vita, passando al setaccio i messaggi e le chat contenuti sul suo telefono cellulare e su altri device.