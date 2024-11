Ilgiorno.it - San Zaccaria: vita, miracoli e celebrazioni del 5 Novembre

San: il santo del 5Il 5la Chiesa Cattolica celebra San, figura biblica di grande rilievo, noto per essere il padre di Giovanni Battista e marito di Santa Elisabetta. La sua storia è narrata nel Vangelo di Luca, dove emerge come un sacerdote giusto e devoto, la cui fede viene messa alla prova in momenti di grande significato spirituale. Lae il miracolo di SanSanera un sacerdote del tempio di Gerusalemme. La suaprese una svolta straordinaria quando l'angelo Gabriele gli apparve mentre stava offrendo incenso nel tempio, annunciandogli che sua moglie Elisabetta avrebbe partorito un figlio che avrebbe dovuto chiamare Giovanni. Inizialmente incredulo a causa dell'età avanzata sua e della moglie,dubitò dell'angelo, per cui fu reso muto fino al giorno della nascita del bambino.