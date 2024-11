Latuafonte.com - GF news, Iago Garcia parla dopo l’eliminazione: reazione fuori dalla Casa (Video)

Ultimo aggiornamento 5 Novembre 2024 1:46 pm by Redazione Come ha reagitoalla sua eliminazione dal Grande Fratello?il percorso vissuto all’interno dellapiù spiata d’Italia, l’attore spagnolo ha deciso in queste ore di condividere un messaggio per i suoi fan, svelando così cosa pensa del fatto che sia stato eliminato. La sua eliminazione, avvenuta durante l’undicesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha lasciato tutti senza parole. Persino il conduttore si è detto stupito da questo inaspettato risultato. Intanto, anche nellai gieffini sono rimasti perplessi, tanto che Jessica Morlacchi ha iniziato a pensare che sia volato in Spagna per uno scambio con il Gran Hermano. Ma questa non è la realtà, purtroppo.il Grande Fratello: l’ira del pubblico Leggi anche: Grande Fratelloultim’ora sondaggi oggi: Shaila, Mariavittoria vs Clayton Al Grande Fratello,è stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione.