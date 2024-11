Oasport.it - Basket femminile, perché le qualificazioni dell’Italia agli Europei 2025 sono… fittizie

Leggi tutto su Oasport.it

Dopo un anno senza incontri, data (anche) la formula a sei partite per raggruppamento, l’Italia torna a cimentarsi nellefemminili che andranno in scena nel. Finora il bilancio è di 2-0 dopo i successi nei confronti di Grecia e Germania negli scorsi due confronti, ed adesso ci sarà la sfida alla Cechia in quel di Genova e, poi, alla Grecia a Chalkida. Il tema principale del girone I dellecontinentali è che si tratta di un raggruppamento interamente formato da selezioni che hanno già in tasca il pass per l’edizione ventura. Questo accade, infatti,la rassegna europea è stata assegnata in coabitazione a quattro Paesi diversi: Italia (PalaDozza, Bologna), Cechia (Winning Group Arena, Brno), Amburgo (Edel-optiks.de Arena, già Inselparkhalle) e Pireo (Stadio della Pace e dell’Amicizia, che verrà usato anche per le fasi finali).