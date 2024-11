Automobilisti ostaggio della via del Mare | gravi disagi alla viabilità

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Ostia, 5 novembre 2024 – A seguito del cedimento del ponticello sulla via del/Ostiense in zona Mezzocammino, il X Municipio di Roma Capitale si trova in una situazione di graveo viabilistico. Ostia e gli altri quartieri del Municipio sono di fatto isolati dal restocittà, con pesanti ripercussioni sulla vita dei cittadini. “Ho scritto una lettera al Sindaco Gualtieri per sollecitare un intervento immediato che ripristini unaaccettabile tra Ostia e Roma – dichiara Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia al X Municipio, che aggiunge: “I cittadini sono ostaggi di questa situazione, con congestionamenti insostenibili anche sulle vie alternative: l’autostrada Roma-Fiumicino; la Cristoforo Colombo, la Pontina, con il collegamento intasato a causa dei cantieri sul lungodi Villaggio Tognazzi e Torvaianica; la linea ferroviaria Metro, ormai puntualmente fonte dianche per i lavori di ristrutturazione”.