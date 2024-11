Arriva Lara, l'IA italiana che abbatte le barriere di lingua

Leggi tutto su Ildenaro.it

Superare i sistemi di traduzione automatica tradizionali, avvicinandosi alla qualità dei migliori traduttori professionisti. Con questo obiettivo l’Translated ha lanciato, una nuova intelligenza artificiale dedicata alle comunicazioni. Allenata sulla piattaforma IA di Nvidia,si distingue per la capacità di spiegare le proprie scelte, sfruttando la comprensione contestuale e un ragionamento basato su più opzioni per fornire traduzioni accurate e affidabili. Negli ultimi anni, Translated – che ha sede principale a Roma ea Palo Alto in California – ha ampliato la sua offerta di traduzione automatica, passando da 62 a oltre 200 lingue supportate e sviluppando la tecnica Trust Attention, che classifica i dati di allenamento in base alla loro affidabilità, migliorando la precisione del