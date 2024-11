Lapresse.it - Albania, Cucchi: “Libra con sei migranti a bordo, situazione peggiore di 15 anni fa”

“Sono pronti per la seconda partenza che, questa volta, accompagnerà sei. Sempre peggio, la prossima volta ce ne andrà solo uno, così potrà essere messo in isolamento”, lo ha detto Ilariarispondendo alle domande dei cronisti sulla partenza della navecon seidestinati ai CPR albanesi, a margine della festa del quotidiano ‘Domani’ a Roma. Ilaria, accompagnata dal suo storico avvocato Fabio Anselmo, interviene quindi anche sulla battaglia portata avanti, da entrambi, a seguito della morte di Stefano: “Ci eravamo illusi potesse cambiare le cose, invece no. A distanza di 15possiamo dire di essere in unabendi quella da cui siamo partiti”. Le fa eco proprio Anselmo: “Ciascuno dei politici che usa la metafora ‘buttiamo via le chiavi’ dovrebbe trascorrere in un CPR o in un carcere un mesetto, senza garanzie di quando potrebbe uscire.