Zonawrestling.net - WWE: Determinato il nuovo sfidante di Gunther per il titolo mondiale – SPOILER

Leggi tutto su Zonawrestling.net

La WWE ha registrato la puntata di RAW in Arabia Saudita in seguito al PLE Crown Jewel di sabato, conosciamo quindi già i risultati della puntata che andrà in onda questa notte. Per l’occasione si è tenuto un fatal-4-way match per determinare il#1 contender aldetenuto da, uscito sconfitto dal PLE arabo contro Cody Rhodes nel primo storico match che assegnava il Crown Jewel Championship. Smaltita la delusione,dovrà tornare a concentrarsi sul suoche dovrebbe difendere nel corso del prossimo PLE, Survivor Series. Tempo di rivincita Come detto, nei tapings di Raw c’è stato un fatal-4-way match che ha vissto affrontarsi Seth Rollins, Dominik Mysterio, Damian Priest e Sheamus.