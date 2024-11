.com - Pd: Elly Schlein vieta a De Luca il terzo mandato. E in Campania il partito si spacca

Leggi tutto su .com

Sbarca nelle sale di tutt'Italia il film "Berlinguer, la grande ambizione", mentre l'attuale segretaria del Pd, che in qualche modo si vuol far discendere dal vecchio Pci, si trova alle prese con uno dei problemi interni più seri: la voglia di Vicenzo Dedi fare, per la terza volta, il governatore della. Il caso Descuote la politica, possibile preludio a un vero e proprio terremoto nel centro sinistra L'articolo Pd:a Deil. E inilsiproviene da Firenze Post.