Calciomercato.it - Open Var, l’ammissione su Monza-Milan ed il ‘giallo’ Verona-Roma. Tutti gli episodi

Leggi tutto su Calciomercato.it

Dalsualglidel weekend di Serie A analizzati daVar Consueto appuntamento conVar a DAZN dopo il posticipo della domenica sera andato in scena a San Siro tra Inter e Venezia e vinto con il risultato di 1-0 dai nerazzurri. Bufera in: l’analisi sul gol di Magnani (LaPresse) – calciomercato.itIl focus del weekend è sul discussoo di, ovvero l’annullamento del gol di Dany Mota. A rappresentare l’AIA a DAZN c’è il componente della CAN Elenito Di Liberatore, che ammette: “Contatto leggero e l’arbitro ha deciso? Esattamente. Ci sono due errori, ma dal campo: il primo è che si tratta di un contatto leggero, da non sanzionare”.