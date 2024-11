Mistermovie.it - Mister Movie | Jude Law svela la frase scritta da lui e che è comparsa in Animali Fantastici, nella Scena Finale

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Law, che ha prestato il volto al giovane Albus Silente nel franchise di, ha lasciato un’impronta speciale su uno dei personaggi più iconici della saga. L’attore, 51 anni, ha rivelato di aver contribuito con una battuta da luiche, secondo lui, incarna perfettamente lo spirito del saggio mago. La battuta, che recita: “Il fatto che tutto non sia andato esattamente come previsto, era esattamente il piano,” è stata inclusa in I segreti di Silente, consolidando il legame tra Law e il suo personaggio. Il Significato Dietro la Battuta di Silente In un’intervista a Variety,Law ha raccontato come questarappresenti a pieno il carattere enigmatico di Silente.