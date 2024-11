Ilrestodelcarlino.it - Ecco la piazza di Pesaro targata Biancani: “Sobria, elegante e più vuota”

, 4 novembre 2024 – “”. “”. “Che sa anche guardarsi in casa prima di puntare all’internazionalità”. E’ questo il format – per usare le sue stesse parole – della nuovadel Popolo, che ieri ha vissuto il suo mini-battesimo del fuoco con il debutto delle compagnie amatoriali locali sul palco della biosfera davanti a circa 300 persone. Che il sindaco volesse imprimere la sua personale impronta al salotto buono della città era già parso evidente da alcuni dei suoi primi atti pubblici: lo smantellamento del maxipalco davanti al Comune, la reprimenda per le auto parcheggiate in, la nuova geografia dell’allestimento natalizio, con casette e pista di ghiaccio trasferite altrove. Da ultimo, appunto, la scelta di trasformare il palco della biosfera in un teatro all’aperto per celebrare le compagnie locali.